Finanziaria Meloni: Cgil e Uil: “Il 17 sciopero generale a Roma e nel Lazio”

Legge di bilancio, "sciopero generale venerdì 17 novembre a Roma e nel Lazio. Cgil e Uil hanno deciso di dar vita a un percorso comune di mobilitazione per cambiare una legge di bilancio sbagliata e chiedere al governo e alle istituzioni territoriali di assumere i provvedimenti necessari per ridurre le disuguaglianze e rilanciare la crescita".

Cosi, in una nota, il segretario generale della CGIL di Roma e del Lazio, Natale Di Cola e il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica.

Le modalità dello sciopero

Le giornate saranno suddivise per settore e per regione, all'interno del calendario nazionale di mobilitazioni e scioperi stilato dalla due organizzazioni sindacali. Il 17 novembre sarà la volta in cui nel Lazio incroceranno le braccia per 24 ore i lavoratori dei settori pubblici e privati.