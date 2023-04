Fiorella Mannoia pronta a partire nel nuovo tour: luci e ombre della cantante

Luce, così si chiama la nuova tournée di Fiorella Mannoia che tornerà ad esibirsi, con Danilo Rea al pianoforte, la prossima estate in un tour che partirà proprio da Roma il 1° giugno. Solo qualche giorno fa Fiorella Mannoia si è invece unita a quel coro di voci che ha salutato in musica Claudia Arvati, amica e musicista spentasi per un male incurabile. Mannoia ha in sé la luce e l’ombra anche perché, e non solo, è nata il 4 aprile 1954 e appartiene al segno dell’Ariete.

Anno a dir poco particolare quello che si è appena concluso per gli Ariete, le ottime combinazioni stellari, che facevano sperare in un intervento decisivo sulle vite degli arietini si è rivelato invece un passaggio che ha messo in discussione l’esistenza di molti. Non credo che questo sia accaduto anche alla nostra Fiorella Mannoia anche se le carte che ho aperto per lei mi parlano di un certo trambusto che, aggiungono, l’hanno portata, volente o nolente, rivedere alcune cose della sua vita. Fortuna che c’è il lavoro che, proprio quando le giornate sembrano prendere toni grigi e pesanti rimane l’unico compagno che riesce a consolarla o più semplicemente a distrarla veramente.

Alla ricerca di qualcosa: un nuovo progetto in arrivo

Nonostante ciò, sarà per i suoi 100 interessi e le 1000 attività in cui, quando riesce, si applica, Fiorella Mannoia sente forte il desiderio di sperimentare qualcosa di veramente diverso nel lavoro. E’ un progetto che ancora non si materializza ma che Fiorella sente che gli sta pian piano germogliando dentro tanto che Lei, giorno dopo giorno, sta cercando di ascoltarlo, anzi decifrarlo concentrandosi a lungo su questo nonostante venga tacciata da più parti di essere egoista visto che il suo sguardo, a tratti, sembra rivolgerlo solo a se stessa piuttosto che agli altri. Ma che dire, dei momenti quello che avverte è come una sorta di vocazione, di una vera e propria chiamata al nuovo.

Alla ricerca di una guida

Da quanto leggo nelle mie carte la sua vuole essere una risposta all’appello straziato, e straziante, di un mondo che sta letteralmente annaspando prima di cedere alla sua inesorabile fine. Non è più tempo di parole, occorre qualcuno che indichi la strada senza aspettare che quelli che dovrebbero farlo, lo facciano. Rimanere sordi e fermi dopo aver intercettato e ascoltato questa richiesta d’aiuto anche solo una volta, è grave come è stato grave il peccato originale che solo il sangue del Figlio di Dio ha potuto cancellarlo. Devo dire che è veramente raro che le mie Napoletane mi aprano scorci così intimi dei personaggi per cui le interpello, ma credetemi ho anche rimescolato di nuovo il mazzo ma il loro responso è stato sempre il medesimo: nell’animo e nella mente di Fiorella Mannoia alberga il bisogno di un nuovo capace di svegliare finalmente tutti.

Questo in concreto sarà il cambiamento radicale che presto vedremo esprimere dalla nostra amatissima cantante. Anche per lei però le carte vogliono lasciare un consiglio: quando ci si sente soli perché si ha la netta sensazione di essere circondati da ciechi e da sordi non bisogna coltivare quella strana rabbia che ci porta a relazionarci con gli altri come se fossero dei veri e propri nemici, meglio, anzi forse più appropriato, è saper cogliere quel lo che si ritiene “il giusto” per cercare di divulgarlo.

