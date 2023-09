Fiumi di droga su Roma, pena ridotta a 14 anni per Salvatore Casamonica

La Corte di Appello di Roma ha ridotto a 14 anni di carcere le condanne per Salvatore Casamonica e Tomislav Pavlovic e assolto Silvano Mandolesi nel processo, scaturito dalla maxi operazione antidroga del gennaio 2019, ‘Brasile low cost’.

L'indagine era stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotta dai militari del comando provinciale della guardia di finanza nei confronti di un gruppo attivo nel traffico internazionale di cocaina.

Assolto Mandolesi condannato in primo grado a 15 anni

In primo grado nel luglio 2022 Casamonica e Pavlovic erano stati condannati dai giudici della quarta sezione penale del tribunale di Roma a 18 anni mentre Mandolesi, oggi assolto, a 15 anni.

Secondo l’accusa, dalle indagini, anche grazie a due collaboratori di giustizia, era emerso che Salvatore Casamonica era il referente del clan per il traffico di droga e aveva stretto contatti con i narcos per l'importazione dal Brasile in Italia di circa 7 tonnellate di cocaina.