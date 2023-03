Fiumicino, assessore si dimette alla vigilia del voto: la Sinistra perde pezzi

Un assessore della Giunta Comunale di Fiumicino si dimette alla vigilia delle elezioni comunali di metà maggio. Si tratta di Angelo Caroccia, ormai ex assessore ai Lavori Pubblici di Fiumicino. Oltre a dimettersi, Caroccia è passato al centrodestra. Anche nella cittadina la sinistra sembra stare perdendo i pezzi.

Le dimissioni sono state annunciate con due comunicati, uno delle stesso ex assessore e uno del sindaco uscente di Fiumicino Esterino Montino del Pd. “È stata una decisione che ho maturato nelle ultime settimane – ha spiegato l'ex assessore - da quando la coalizione di centrosinistra, e sottolineo centrosinistra, oramai è diventata di sinistra estrema, sinistra più cinquestelle, un mondo dei no a prescindere da tutto. Con i no, il nostro Paese è destinato a un arretramento marcato sotto ogni fronte, crescita, infrastrutture, finanziario, imprenditoriale e occupazionale. Ed è proprio questo che in questi dieci anni come assessore di questa città ho voluto evitare: di arretrare. Sono dimissioni che ho valutato - conclude Caroccia - ho scelto di proseguire con risolutezza".

Montino: “Stupore e rammarico”

"Apprendo con grande stupore – ha detto il sindaco di Fiumicino Montino - della sua scelta immotivata, confermata dal suo comunicato, di passare direttamente con la destra alla vigilia delle elezioni con cui Fiumicino sarà chiamata a rinnovare il consiglio comunale e il sindaco. Da giorni circolavano voci e dopo la mia richiesta di un incontro chiarificatore, abbiamo avuto la conferma del passaggio di Caroccia alla destra. È evidente che confermo, immediatamente, la decisione di ritirargli la delega. Nell'esprimere tutto il mio rammarico, soprattutto alla luce dei dieci anni di lavoro in cui Caroccia ha sposato la nostra visione di città e durante i quali, sotto la mia guida, Fiumicino ha cambiato volto, assumo ad interim la delega ai lavori pubblici fino alla data delle elezioni".

Lo sfidante Baccini: “Montino si dimetta: la sua maggioranza non esiste più”

Sulla defezione in seno alla maggioranza non poteva che intervenire Mario Baccini, candidato sindaco di Fiumicino per il centrodestra.

“Il sindaco Montino - dice Baccini - dovrebbe fare una riflessione sul perché in molti nel suo centrosinistra abbandonino la nave a pochi giorni dalle elezioni, perlomeno per guardare indietro e capire quanto questi dieci anni siano stati distruttivi per la sua coalizione e per la città. Aggiungo solo che non ci faremo trascinare in un dibattito sterile che non è utile alla città soprattutto per quanto riguarda le questioni interne di un centrosinistra sempre più frantumato e in cerca di appigli e pretesti per fare eco. Il sindaco, al posto di assumere interim, farebbe bene a dimettersi prendendo atto che la sua maggioranza non esiste più”.