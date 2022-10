Fiumicino, con la fanfara della polizia il molo A è un palcoscenico di musica

Dai brani classici fino al “Blu dipinto di blu” e a “The Maneskin Rock”, la fanfara della polizia è andata in scena all'Aeroporto Leonardo Da Vinci.

Ospitato da Adr in linea con gli eventi artistici e culturali dedicati ai viaggiatori, il concerto rientra nella collaborazione con le forze dell'ordine per la diffusione dei principi della legalità, e si è tenuto nella nuova area di imbarco del molo A per i voli nazionali e Schengen dell'aeroporto, tra gli applausi e i video con tablet e telefoni dei viaggiatori.

Dalla musica classica fino ai Maneskin

Alla presenza delle autorità aeroportuali pressenti, tra il Dirigente Superiore della Polaria dell'aeroporto di Fiumicino, Giovanni Casavola, organizzatore dell'evento insieme all'ufficio Relazioni Esterne della Polizia di Stato, la fanfara ha spaziato dalla musica classica fino al “Blu dipinto di blu”, “La pantera rosa”, San Remix 2022 e The Maneskin Rock, per poi concludere l'esibizione con “Giocondità” di Giulio Andrea Marchesini, la marcia d'Ordinanza della polizia, e l'Inno d'Italia. La fanfara è stata diretta dal Maestro Secondino De Palma ed ha ottenuto un grande successo tra i presenti che hanno applaudito e registrato l'esibizione “per averne un piacevole ricordo e condividerlo con amici e parenti".

De Vincenti, “Grande collaborazione tra aeroporto e forze dell'ordine”

"E' veramente un piacere ospitare qui a Fiumicino la Fanfara della Polizia di Stato, un Corpo - ha detto il Presidente di Adr, Claudio De Vincenti - con il quale abbiamo un rapporto di collaborazione molto intenso e positivo. Dobbiamo infatti tanto alla polizia per quanto riguarda la sicurezza e il buon funzionamento dell'aeroporto ed è bello averli oggi qui con la loro Fanfara. Credo sia piacevole avere la possibilità di vivere in un luogo come l'aeroporto, dove si incontrano tante persone, momenti come questo e di alto profilo culturale. Peraltro qui, – ha concluso De Vincenti - nel nostro scalo, ospitiamo opere d'arte importanti come ad esempio sculture provenienti dal Parco di Ostia Antica, ma anche opere d'arte contemporanea. Insomma, abbiamo costruito diversi momenti per far sì che l'aeroporto sia luogo di scambio e di interazione".

Casavola, “Non solo sicurezza, ma anche interazione con le persone”

"Il nostro motto è di stare fra la gente, con la gente e per la gente. Per questo - ha sottolineato il Dirigente Superiore della Polaria, Giovanni Casavola - siamo grati ad Aeroporti di Roma per averci concesso questo spazio. Siamo a casa vostra ma è come se stessimo a casa nostra. Il lavoro che facciamo insieme a voi - ha aggiunto - porta ad ottenere successi e risultati e questo grazie anche alla cooperazione con le altre forze dell'ordine ed Enti come la Dogana. Il nostro compito - ha concluso - Non è però solo quello di fare repressione e prevenzione dei reati, ma anche quello di stare tra la gente e con la gente".