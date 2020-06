Fiumicino, concessioni demaniali: Montino non le ha rinnovate. Furia Baccini

A Fiumicino è caos concessioni demaniali: il Comune, guidato dal sindaco Pd Esterino Montino, non ha ancora rinnovato o prorogato le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020. Su tutte le furie il consigliere comunale ed ex ministro, Mario Baccini.

“La stagione balneare è iniziata con tante incertezze, quella maggiore riguarda le concessioni demaniali in scadenza al 31 dicembre. L’elenco dei comuni che in Italia hanno rinnovato o prorogato le concessioni per effetto dell’interpretazione della norma europea si allunga giorno dopo giorno, da Santa Marinella a Follonica (ultimo in ordine di tempo ad emanare la delibera) ma il comune per eccellenza del litorale romano latita. A Fiumicino non se ne parla neppure di rinnovi e concessioni, quando servirebbe per sostenere i balneari in questo grave momento e soprattutto incoraggiarli ad investire con la sicurezza di poter recuperare le spese per gli ammodernamenti”, scive Baccini in una nota.