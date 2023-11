Fiumicino, spaccio al volo nel parcheggio dell'aeroporto: preso il "lavavetri"

Riforniva di droga tassisti e autisti Ncc a Fiumicino. Fingeva di fare da lavavetri, poi al momento di riscuotere la mancia incassava il denaro in cambio dello stupefacente, con un gesto furtivo e veloce attraverso il quale avveniva lo scambio. Grazie a un servizio mirato di appostamento della polizia di frontiera di Fiumicino l'uomo però è stato smascherato e arrestato.

Le indagini, coordinate dalla procura di Roma e svolte con il supporto di Aeroporti di Roma, sono scattate dopo la segnalazione di diversi addetti riguardo a una diffusione allarmante di droghe e alcool tra gli autisti nello scalo aeroportuale.

Pedinato e bloccato

I poliziotti così hanno avviato il pedinamento di numerosi taxi e auto di noleggio con conducente e sono risaliti allo spacciatore: l'uomo, uno straniero, fingendo di lavare il parabrezza agli autisti in attesa in realtà approcciava i potenziali clienti scambiando droga e denaro con un rapidissimo passaggio di mano, che poteva sembrare la ricezione di una mancia per il servizio di pulizia offerto. L'uomo cedeva piccoli quantitativi di droga, ogni volta, per evitare condanne penali ma dopo diversi mesi di indagine è emerso chiaramente che non si trattava di vendite occasionali e quindi il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata notificata allo spacciatore eseguita dalla polizia di Fiumicino.