Fiumicino, taxi sorvegliati speciali: arrivano i bodyguard

Le guardie giurate si schierano nelle corse dei taxi contro le truffe: i controlli a Fiumicino.

Dopo i ripetuti episodi che hanno visto i clienti del trasporto pubblico non di linea vittime di tentativi di truffa da parte dei tassisti, i taxi diventano i sorvegliati speciali all'aeroporto di Fiumicino. Tre operatori all'entrata e all'uscita dei passeggeri sorveglieranno il regolare svolgersi del servizio nelle corsie di carico dei taxi, dalle 6 alle 3 di notte.

Il comunicato dei sindacati

"Parte nello scalo aeroportuale di Fiumicino un servizio, a cura di Adr, di guardie giurate nei punti di carico dei clienti sui taxi per verificare che le operazioni avvengano secondo le regole del trasporto pubblico non di linea, il tutto per rendere fruibile il servizio taxi a turisti e viaggiatori in transito per raggiungere la Capitale. Il personale sarà presente con tre operatori presenti sia all’interno dell’uscita passeggeri, che nei pressi delle corsie di carico taxi. Il servizio sarà operativo dalle 6 alle 3 di notte", annunciano le segreterie regionali di Ugl Taxi, Fit Cisl Lazio, Federtaxi Cisal, Uritaxi Lazio e Ati Taxi.

“Necessario il potenziamento dei controlli”

"Questo – continuano i sindacati - va ad aggiungersi al servizio informazioni di Zetema fortemente voluto dall’assessore al turismo Alessandro Onorato già impegnato in collaborazione con prefettura e forze dell’ordine in un’opera di ripristino della legalità presso lo scalo aeroportuale romano. Resta comunque indispensabile potenziare le forme di controllo attraverso lo sviluppo del gruppo interforze tra gli agenti della polizia municipale del comune di Fiumicino e di Roma Capitale – concludono - al fine di consolidare e incrementare i positivi risultati fin qui ottenuti".