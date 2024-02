Flambus, il ritorno: fumo e paura sul filobus. Evacuato il mezzo Atac

Il rutorno di Flambus a Roma. Paura a bordo di un filobus della linea 90 dove i passeggeri sono stati fatti evacuare per un principio d'incendio mentre il mezzo Atac percorreva via Nomentana.

Scene di panico ma fortunatamente nessun ferito.

Cosa è successo

Erano da poco passate le ore 8 di questa mattina, mercoledì 28 febbraio, quando le fiamme hanno avvolto il mezzo della linea 80 all'altezza del civico 261. L'autista del filobus ha provveduto autonomamente all'evacuazione del mezzo, e per questo non risultano feriti al momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno delimitato la zona di intervento e domato l'incendio.

Per Atac solo surriscaldamento

Puntuale sicuramente più dei mezzi pubblici di Roma è arrivata la precisazione dell'Atac che ha smentito l'ipotesi dell'incendio ma Ata cha precisato "che sul filobus della linea 90 in regolare servizio su marcia elettrica su via Nomentana, stamane intorno alle 8, si è verificato un surriscaldamento che ha provocato solo fumosità. Quanto avvenuto non ha determinato nessuna conseguenza per le persone e non ha danneggiato la vettura che tornerà presto in servizio. Le ragioni dell'evento sono in corso di accertamento da parte dei tecnici. Lo comunica in una nota Atac". Basta guardare le foto dei Vigili del Fuoco per capire che la precisazione è una bufala: il mezzo presenta un vistoso segno di fiamma sulla parte dei finistrini-tetto.