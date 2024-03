Flambus sul Raccordo: bus Atac avvolto dalle fiamme e distrutto sul Gra VIDEO

Nuovo Flambus a Roma, stavolta sul Grande Raccordo Anulare, dove un mezzo Atac è andato completamente distrutto dopo esser stato avvolto dalle fiamme. Torna così in auge il problema dei bus che prendono fuoco, dopo un lungo periodo di tranquillità.

Secondo caso in meno di una settimana: giovedì, infatti, un filobus è stato evacuato e sono intervenuti i pompieri per spegnere un inizio di incendio.

Secondo caso in pochi giorni

Chissà se l'Atac, sempre solerte a tentare di smentire ogni notizia, ricorrerà a qualche artificio. Il mezzo è andato totalmetne distrutto. Nell'ultimo rogo, quello di via Nomentana col filobus, l'Atac aveva smentito la notizia data dai Vigili del Fuoco che per fortuna avevano anche postato delle foto in cui si vedeva chiaramente che non si trattava di un surriscaldamento come diceva l'Azienda ma di fiamme che hanno costretto l'autista a far scendere velocemente tutti i passeggeri.

Altezza uscita Ardeatina

Il rogo si è verificato in carreggiata esterna, poco prima dello svincolo Ardeatina. L'autista è stato bravissimo ad accostare subito il mezzo sulla corsia d'emergenza e a scendere dalla cabina guida prima che il mezzo fosse avvolto totalmente dalle fiamme.