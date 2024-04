Follia a Roma, si arrampica sul cofano di un taxi in corsa: il video choc

Attimi di paura e follia a Roma: una donna si è arrampicata sul cofano di un taxi in corsa nei pressi di piazza dei Cinquecento. Il gesto è stato ripreso ed è diventato virale sui social grazie a Welocometofavelas.

L'ultima follia romana su cui ora stanno anche indagando i Vigili Urbani.

La scena

Forse voleva prendere per forza il taxi o forse aveva litigato con il tassista. Fatto sta che, come in un film d'azione americano, si è tenuta forte al cofano del taxi e, nonostante l'accelerazione dell'auto bianca, non è voluta scendere. Una scena pericolosa che poteva finire davvero male

Indagini in corso

Ora al vaglio della Polizia Locale ci sono i filmati dei social e quelli delle tante telecmere presenti nella zona. Il tassista rischia una denuncia per tentato omidicio. Un gesto sicuramente improvvido che ora il tassista, se sarà individuato, dovrà spiegare agli investigatori.