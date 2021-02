Fondi Lazio, il giudice assolve Montino, Astorre e altri 11 ex consiglieri Pd

Tutti assolti, tra cui tredici ex consiglieri regionali del Lazio, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma sulla gestione dei fondi destinati ai gruppi consiliari del Lazio, quella che divenna famosa perché lo scandalo scoppiò con Franco "Batman" Fiorito.

L'ottava sezione collegiale di Roma ha fatto cadere le accuse, con la formula perché il fatto non sussiste, per l'ex capogruppo del Pd ed attuale sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, per l'attuale senatore del Pd, Bruno Astorre, per l'attuale deputato Pd Claudio Mancini, per vicesegretario del Pd Enzo Foschi, Marco Di Stefano e Claudio Moscardelli. L'indagine riguardava fatti che risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2013, al tempo in cui presidente della Regione Lazio era Renata Polverini.