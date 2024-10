Fondi per lo spettacolo, l'Agis a Regione Lazio: “Sul bilancio 2025 puntiamo sull'eccellenza e sul ruolo dei privati”

Importante incontro tra l’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) del Lazio, con l'obiettivo di delineare le politiche future per il settore dello spettacolo nella regione.

Al centro della discussione, i temi legati ai finanziamenti del comparto che beneficerà di un significativo investimento da parte della Regione Lazio per l’anno 2025. Durante l’incontro, sono state approfondite le linee guida che definiranno i prossimi interventi economici, con particolare attenzione al sostegno delle produzioni artistiche locali e alla promozione delle attività culturali su tutto il territorio, in particolare quelle del settore privato.

Le richieste del presidente Francesco Carducci

Francesco Carducci Artenisio, Presidente di AGIS Lazio, ha sottolineato l’importanza di questo confronto: "È stata un’occasione fondamentale che ribadisce il ruolo centrale di AGIS come interlocutore privilegiato delle istituzioni. Confidiamo che la prossima legge di bilancio tradurrà in azioni concrete le linee di indirizzo discusse con l’assessore Simona Renata Baldassarre ed il Direttore Regionale Luca Fegatelli. In particolare la riproposizione del bando dei grandi eventi che riguarda il sostegno agli operatori privati di eccellenza, selezionando attraverso un autorevole comitato scientifico un numero adeguato di eventi di significativa rilevanza riservato ad imprese, fondazioni e associazioni di natura privatistica"

Pubblico e privarto per la crescita culturale della Regione

L’incontro ha messo in evidenza la volontà comune di rafforzare il settore dello spettacolo, assicurando un sostegno costante attraverso nuove risorse economiche e politiche mirate, in grado di sostenere la crescita culturale del Lazio nei prossimi anni.