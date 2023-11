Fondi Pnrr per le periferie: Roma smentisce Fitto, Caudo: “Avanti coi lavori”

Oggi possiamo dire di aver fatto la scelta giusta. Quando ad agosto il ministro Raffaele Fitto ha proposto di definanziare i Piani urbani integrati, Roma Capitale ha scelto di continuare il lavoro fatto. I numeri ci hanno dato ragione. Ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto in Commissione Speciale Pnrr ad illustrare l'avanzamento delle opere, per avere portato avanti e sostenuto questa decisione.

Su oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro del Pnrr, 500 milioni di appalti sono stati infatti aggiudicati, 450 milioni lo saranno entro la fine di dicembre, mentre i restanti 200 milioni entro il primo trimestre 2024. Soprattutto, tutti e tre i Pui (Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà), 180 milioni di euro cui si aggiungono le risorse della Città Metropolitana di Roma arrivando a 300 milioni, stanno rispettando la programmazione, i milestone previsti.

Ultimi appalti aggiudicat ie in via di progettazione definitiva

Gli appalti sono stati aggiudicati e si sta facendo la progettazione definitiva. La conferma degli uffici tecnici capitolini sull'impegno per la messa a punto dei progetti definitivi per avviare i cantieri di oltre 110 alloggi nell'edificio R5 di Tor Bella Monaca, per 67 milioni di euro, è una prova della correttezza dell'atteggiamento avuto.

L'assiduità mostrata dall'amministrazione consente ora, infatti, di mantenere aperta l'assegnazione dei fondi del Pnrr per i progetti di rigenerazione della città e in particolare di riqualificazione delle periferie. Nell'intervento dei Pui si riqualificherà anche via dell'Archeologia, come richiesto dal consiglio comunale e dalla commissione e confermato dai tecnici del Csimu. Di 26 milioni di euro saranno i lavori sugli spazi pubblici e sugli interventi di mobilità sostenibile per Tor Vergata.