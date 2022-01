Fontana di Trevi, distrugge una vetrina con un sampietrino. Fermato 47enne

Un cinese di 47 anni è stato bloccato dalla polizia dopo aver distrutto una vetrina del centro. Il fatto è accaduto questa notte, a Fontana di Trevi.

L'uomo, che passeggiava per le vie del centro, ha gettato un sampietrino contro la vetrata di un negozio situato in via del Lavatore, distruggendone il vetro. Gli agenti della Polizia Locale che transitavano in centro hanno prontamente bloccato l'uomo e lo hanno condotto presso gli uffici del I Gruppo Trevi a via della Greca. L'uomo, un 47enne di origini cinesi, è stato identificato e deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.