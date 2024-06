Fori Imperiali, spunta un camionbar abusivo: nessuno se ne era accorto

Non solo vendita di bottigliette d'acqua, cappelli e occhiali ma anche banane, arance e vaschette di frutta fresca. Spunta un banchetto abusivo di frutta a largo Corrado Ricci, strategico crocevia di turisti a pochi metri dall'ingresso del Foro romano, a Roma.

Per vendere le sue macedonie a 5 euro, l'ambulante dietro il bancone ha scelto di posizionare il furgoncino sul marciapiede dietro il presidio fisso dell'Esercito di Strade sicure. La cosa scandalosa è che nessuno dall'Amministrazione si era accorto del venditore abusivo.

Una settimana nel cuore di Roma

Da quasi una settimana apre i battenti alle 9 e si rifornisce di acqua con dei secchi azzurri alla vicina fontanella di Corrado Ricci, la cui vasca giace divelta a terra da circa un mese. Il tutto nell'indifferenza più generale. ''Non è di nostra competenza'', risponde uno dei militari di turno, utilizzando la frase di rito nella città eterna, a chi gli chiede se la presenza del camion-bar sia lecita o sia stata in qualche modo segnalata alle autorità competenti. ''Da qui ogni giorno passano Polizia, Carabinieri, polizia locale e Guardia di Finanza, tutti possono vedere'', spiega.

Il Campidoglio conferma: "E' abusivo"

Dal Campidoglio confermano che si tratta di un camion abusivo. ''Dai miei dati - dice all'Adnkronos Andrea Alemanni, presidente della commissione capitolina commercio - non risulta un posteggio autorizzato in quel punto. Ci attiveremo subito per la rimozione''.