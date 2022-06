Formazione, internet e consulenze: ecco il laboratori delle idee a 5 stelle

Uno spazio dedicato ai cittadini ma soprattutto agli ultimi. Tutti i servizi essenziali e utili che ha bisogno la cittadinanza saranno messi a disposizione nel Laboratorio delle Idee a 5 Stelle, a Ostia in via delle Baleari 246.

"Abbiamo lavorato molto per questo momento e oggi apre il primo Laboratorio delle idee a 5 Stelle di Roma”, ha annunciato il consigliere capitolino Paolo Ferrana. “Uno spazio aperto, al servizio dei cittadini. Un luogo dove professionisti, persone motivate e portavoce potranno offrire le loro competenze, mettendole a disposizione degli ultimi”.

“Al suo interno – spiega - ci saranno dei punti internet per navigare gratuitamente, un’area per attività formative, uno spazio per consulenze di vario genere e una piccola sala cinema. Tutti servizi utili e funzionali alla cittadinanza, tra cui uno sportello sociale. Un punto di riferimento per gli amministratori pubblici, un luogo dove trovarsi e dove formarsi, tutto completamente autofinanziato. E sostenibile.