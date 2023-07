Formula E Roma: Dennis trionfa all'Eur e mette un'ipoteca sul titolo mondiale

È Jake Dennis, pilota del team Andretti, ad aggiudicarsi l'Eprix di Roma conquistando la Gara 2 ed ipoteca il titolo mondiale a due gare dalla fine.

Il pilota britannico Dennis si porta, infatti, a 195 punti, a 24 punti di distacco dal secondo in classifica mondiale, Nick Cassidy (171), e Mitch Evans (151).nelle cornice del quartiere Eur di Roma Jake Dennis ha tagliato il traguardo davanti a Norman Nato e Sam Bird.

Il momento decisivo al secondo giro

Momento decisivo della gara il secondo giro quando Nick Cassidy si è avvicinato al Dennis, in quel momento in testa, nella zona di frenata della curva 7.Mitch Evans, subito dopo, ha perso il posteriore della vettura toccando l'Andretti del leader finendo in modo spettacolare sopra la Envision di Cassidy.

Un momento importante nella lotta per il titolo piloti, che Dennis ha saputo sfruttare al meglio guadagnando la vetta della classifica. Il danno della vettura di Evans si è rivelato decisivo, mentre Cassidy è riuscito a recuperare finendo la gara al 14mo posto.