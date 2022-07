Forza Italia Lazio perde i pezzi: se ne va Agostara: "Persa impronta liberale"

Forza Italia Lazio perde i pezzi. A dare l'addio è Giuseppe Agostare, già vicecoordinatore regionale, perché il partito ormai ha perso la sua "imprtona liberale"

“Ho provveduto in questi giorni, viste le non più conciliabili posizioni, strategie e idee politiche a lasciare ufficialmente l’incarico da vicecoordinatore regionale di Forza Italia", spiega Agostara. "Una scelta che compio al termine di un anno e mezzo particolarmente complesso, nel corso del quale ho deciso anche, nonostante le numerose sollecitazione pervenute dal partito in senso opposto, di astenermi, insieme a tutta la squadra di amministratori a me vicini, nel turno di elezioni per il Consiglio metropolitano di Roma dello scorso 19 dicembre 2021. Una azione che io e i consiglieri a me vicini abbiamo compiuto in maniera assolutamente trasparente e con una finalità eminentemente politica” dichiara Agostara.

"Sul piano politico invece – prosegue l’ex azzurro - resta chiara la triste deriva di Forza Italia che ha purtroppo abdicato dall’essere quella motrice moderata e liberale che voleva essere dal lontano 1994. Ne prendo atto e continuerò a portare avanti assieme ai tanti amici che hanno già manifestato l’intenzione di volermi seguire, quel percorso, a mio giudizio fondamentale, di ricostruzione di un panorama politico centrale, lontano da estremismi, esasperazioni e fondato sulla migliore tradizione liberale, cristianodemocratica e moderata che ha fatto le fortune del nostro Paese", ha poi concluso.