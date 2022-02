Forza Italia Roma si allarga: dalla Lega arriva l'attivista Mangogna

Serena Mangogna, attivista di Torre Maura, entra a far parte di Forza Italia. Il senatore Gasparri: "Da sempre impegnata per la sua comunità, valore aggiunto per il partito".

Il senatore e coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri, commenta soddisfatto l'ingresso di Serena Mangogna, attivista nel Municipio VI, nel partito: “Da sempre impegnata e a disposizione della sua comunità di Torre Maura Mangogna rappresenterà certamente un valore aggiunto per Forza Italia che sta intensificando la sua presenza sul territorio puntando proprio su figure come Serena, radicate e attive nella realtà cittadina”.

Mangogna: "Forza Italia mi rappresenta più della Lega"

Serena Mangogna ha commentato così il suo passaggio dalla Lega a Forza Italia: "Dopo tanti anni di impegno con la Lega in cui ho militato e che ringrazio per il lavoro fatto - ha spiegato la Mangogna - credo sia arrivato il momento di tornare a far parte di una realtà politica che mi rappresenti maggiormente. Ringrazio quindi Forza Italia per avermi accolta nel migliore dei modi e, come ho sempre fatto, anche in questo nuovo impegno cercherò di dare il mio contributo, mettendo a disposizione la mia professionalità per tutti i progetti che verranno”.

Foglio: "Di Mangogna ho sempre apprezzato l'impegno concreto"

“Benvenuta a Serena - ha aggiunto il vicecoordinatore vicario di Forza Italia Roma, Simone Foglio - che conosco da molti anni e di cui ho sempre apprezzato la serietà e l’azione concreta che, sono certo, senza risparmiarsi metterà a disposizione del nostro movimento".