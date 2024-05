Francesca Fagnani, dopo il libro le minacce della mala: ecco la "scorta"

Francesca Fagnani nel mirino del grande crimine romano e della malavita organizzata presente nella Capitale. La giornalista e conduttrice televisiva è vittima di minacce da parte dei più pericolosi ambienti della mala capitolina.

Ecco allora che la Prefettura ha analizzato il caso ed ha dato il via libera ad un servizio di vigilanza attiva. Una sorta di scorta al livello basic.

Le motivazioni

Ad innescare la reazione del vertice del crimine della Città Eterna è stato il libro “Mala Roma Criminale”, di cui Fagnani è l’autrice. Telefonate di minaccia, lettere minatorie, scritte sotto casa hanno fatto scattare l'allarme della Fagnani che ha segnalato i casi alla Questura.

Il Prefetto

Nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è stato così deciso di affidarle un servizio di controllo con due agenti. Non proprio una scorta ma una gestione della persona con sorveglianza mirata. La giornalista, 47 anni, è molto nota come conduttrice del programma Belve.