Francesco Totti va in contropiede: a Natale presenta il suo uovo di Pasqua

Un colpo di tacco. O forse un contropiede. Sicuramente una mossa a sorpresa. Tutta fantasia come le sue giocate. Francesco Totti sta sempre avanti: a Natale presenta il suo uovo di Pasqua. Una scelta nata per gioco per lanciare il Sovrano.

Un uovo di cioccolato al latte di alta qualità che avrà anche un nobile scopo: il 30% del ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Il lancio sui social

L'ex capitano giallorosso ha annunciato tramite le sue Instagram stories che presto verrà messo in commercio un uovo di Pasqua a lui dedicato. "Stay tuned", si legge nella caption del video, ovvero: "Restate sintonizzati". Per i fan dell'eterno numero 10 romanista non resta che attendere la festività per catapultarsi nei supermercati ad acquistare l'uovo tanto desiderato.

Fenomeno di marketing

In poche ore i tifosi giallorossi sono andati in tilt. La foto del Capitano ha fatto il giro della città rimbalzando di chat in chat. Inoltro su inoltro la storia di Ig è diventata virale. Un altro gol di Francesco. Immancabili gli sfottò dei laziali: "Così ci paga gli alimenti a Ilary".