Franco Califano inedito: ecco la sua Serenata a Roma in esclusiva su Radio1

Le registrazioni originali del brano "Serenata a Roma", incise da Franco Califano, sono il "piatto forte" offerto agli ascoltatori di "Radio1 Streaming" nella puntata di giovedì 9 maggio, alle 11.00.

Nel corso della trasmissione, il conduttore Savino Zaba, farà ascoltare, in esclusiva assoluta, frammenti originali del brano contenuto sulla musicassetta su cui è avvenuta la registrazione.

La scoperta

Da una vecchia e polverosa musicassetta degli anni ‘80, piena di fruscio e con l’accompagnamento incerto di una chitarra provvisoria, sull’esempio di "Now and Then" dei Beatles, algoritmi dell’intelligenza artificiale hanno saputo riconoscere e far emergere le frequenze vocali di Franco Califano, riportandone con precisione in superficie la voce in maniera altamente professionale.

Califfo mai sentito

Sulla traccia ritrovata, il produttore Alberto Zeppieri ha poi commissionato la costruzione di un arrangiamento strumentale, fedele all’ispirazione iniziale. Sarà lo stesso Zeppieri, insieme al compositore storico del Califfo, Frank Del Giudice, a raccontare e a far ascoltare in studio a Savino Zaba e agli ascoltatori di "Radio1 Streaming" la magia del ritrovamento del grande Maestro. Lo stesso che dichiarava, in modo profetico, "Non escludo il ritorno", chiedendo che la frase venisse incisa sulla sua lapide. Evento che, esattamente a undici anni dalla sua dipartita, è accaduto.