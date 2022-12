Franco Frattini: l'omaggio delle cariche dello Stato, da Mattarella a Meloni

E' cominciato il funerale di Franco Frattini, l'ex Presidente del Consiglio di Stato, scomparso all'età di 65 anni il 24 dicembre scorso. Al funerale stanno partecipando le più alte cariche dello Stato: dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni.

“La sua morte - ha scritto in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo, che in questi anni ha recato un importante contributo alla vita delle nostre istituzioni".

"Un uomo garbato e intelligente - ha scritto Giorgia Meloni su Twitter - un servitore delle istituzioni. Era mio amico".

La Camera ardente è stata allestita presso Palazzo Spada. Il feretro ha raggiunto piazza Santi Apostoli intorno alle 11,30, salutato da un picchetto d'onore formato da Carabinieri in alta uniforme. Infatti, pochi minuti prima dell'inizio della cerimonia il Governo si è riunito in un Cdm lampo per deliberare le esequie di Stato per l'ex presidente del Consiglio di Stato.

L'omaggio della politica

Altre personalità illustri che stanno partecipando alle esequie sono il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso, il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderoni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. E poi l'ex ministra degli Interni Luciana Lamorgese.

L'omelia del Cardinale Re

La cerimonia è officiata dal Cardinale Giovanni Battista Re. "Franco Frattini è stato un uomo di fede in Dio con la coscienza sempre attenta - ha detto il cardinale durante l'omelia - benemerita figura del nostro Paese e servitore responsabile con dedizione alle istituzioni in Italia e all’estero". "E’ stato un grande personaggio della vita istituzionale e politica italiana - ha aggiunto Re - considerato da tutti Un leale servitore del bene della Nazione. Manifestò sempre onesta competenza, rispetto per le persone; Equilibrio giudizio e coraggio nell’interesse pubblico".