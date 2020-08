Frank Sinatra a Villa Celimontana: omaggio al mito in chiave jazz con Greg

Domenica 30 agosto sul palcoscenico di Village Celimontana di scena un omaggio al grande Frank Sinatra in compagnia di Claudio “Greg” Gregori che con il suo timbro, a metà tra il jazz e il blues, interpreterà i brani più famosi dello storico crooner.

Sul palco insieme a lui in questa reinterpretazione originale ci saranno Luca Majnardi (voce), Attilio Di Giovanni al pianoforte, Olimpio Riccardi al Sax Tenore, Giulio Scarpato al Contrabbasso e Giovanni Campanella alla Batteria. I brani di Frank Sinatra verranno interpretati in una chiave più intima con un quartetto jazz formato da musicisti consolidati da tempo.

Di origini italiane, Frank Sinatra è considerato uno dei più prolifici artisti musicali, insieme a Chuck Berry, The Beatles, i Rolling Stones, Elvis Presley con 150 milioni di dischi venduti. Nella sua lunghissima carriera, che ha coperto ben sette decenni, si è aggiudicato due premi Oscar (più un Premio umanitario Jean Hersholt), due Golden Globes, ventuno Grammy Awards, un Emmy Award, il Cecile B. DeMille Award, un Peabody, il Kennedy Center Honors nel 1983.

Line-up

Greg: Voce

Luca Majnardi: voce

Attilio Di Giovanni: Pianoforte

Olimpio Riccardi: Sax Tenore

Giulio Scarpato: Contrabbasso

Giovanni Campanella: Batteria