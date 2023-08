Frascati, muore schiacciato dal camion dei rifiuti mentre ritira l'immondizia

E' morto mentre faceva il suo lavoro. Come ogni giorno a Frascati. Un operatore ecologico, Giovanni Criccomoro di 55 anni, è morto schiacciato tra il muro di recinzione di un’abitazione e il camion della spazzatura in via Colle dello Stinco, a Frascati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza che ha trasportato il 55enne all’ospedale di Frascati in codice rosso, ma le sue condizioni erano gravissime e poco dopo è morto.

Sul caso indagano i carabinieri di Frascati che, insieme agli ispettori del lavoro della Asl Roma 6, stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Il mezzo è stato sequestrato e la salma trasferita alla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata per l’autopsia.

Lutto cittadino per la morte di Giovanni Criccomoro

Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo, che vive a Frascati ed è padre di tre figli, sia sceso dal camion posizionandosi nella parte posteriore del mezzo che, per cause ancora da chiarire, si sia poi sfrenato schiacciandolo contro un muro.

Dolore dei colleghi per Hulk

Decine di colleghi e cittadini hanno voluto esprirere il proprio dolore per la morte del netturbino. “Hulk”, così era soprannominato, era considerato un grande lavoratore e un uomo dedito alla famiglia. Questa mattina il consiglio comunale di Frascati, in seduta a Palazzo Marconi, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Giovanni Criccomoro e l’immane tragedia che ha colpito la sua famiglia. “Sono addolorato e senza parole – ha detto il vicesindaco e assessore all’Ambiente Franco D’Uffizi – per questa perdita improvvisa e così drammatica. In questo momento il mio pensiero è rivolto alla famiglia di Giovanni e a tutti i suoi colleghi che ne piangono la scomparsa”.