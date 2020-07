Fratelli d'Italia fa festa a Roma: Meloni, Rampelli & Co. a “Piazza Italia”

Fratelli d'Italia si prende Roma per tre giorni e fa festa nel Parco di Colle Oppio: da martedì 21 a giovedì 23 luglio andrà in scena “Piazza Italia”, l'evento organizzato dal gruppo di Fdi della Capitale a chiusura dell’anno politico a cui parteciperanno tutti i big del partito, da Meloni a Rampelli, più esponenti degli alleati Lega e Forza Italia.

Una tre giorni che riapre il parco archeologico al bisogno di socialità dei romani dopo mesi di quarantena e di isolamento. La festa, con misurazione di temperatura all’ingresso e prescrizione di mascherine, rispetterà, nella sistemazione dei posti a sedere, le norme di prevenzione e del distanziamento sociale.

Piazza Italia inizierà alle ore 18 di martedì con il tradizionale appuntamento “Notte di mezza estate”, storica manifestazione di cui ricorre anche il decennale, alla presenza della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che insieme a Massimo Milani, Paolo Trancassini, Andrea De Priamo, Fabrizio Ghera, Francesco Lollobrigida, Luca Ciriani e Fabio Rampelli inaugura la festa.

Molti gli appuntamenti politici, i dibattiti, con presentazioni di libri e interviste a personaggi del mondo politico, culturale e associativo. Una riflessione in campo aperto sull’Italia del post Covid, con attenzione alle crisi prodotte nei settori turismo, cultura e sport; il riemergere dell’immigrazione incontrollata quale emergenza dai risvolti sanitari ed economici. e per sottolineare i valori della solidarietà sociale e dell’impegno civile saranno consegnati premi a persone che danno dimostrazione di piccoli gesti di eroismo quotidiano.

Politica

Si confronteranno su “Un’Italia sicura”, mercoledì 22 luglio alle 18.30, Edmondo Cirielli (Fdi), Maurizio Gasparri (Fi), Barbara Santamartini (Lega), introdotti da Fabrizio Ghera (Fdi) e moderati dal direttore del Tempo Franco Bechis.

Mentre giovedì 23 alle 18.30 dibattito “Dalla crisi alla rinascita”, con Andrea De Priamo, Guido Crosetto (Fdi), Claudio Duringon (Lega), Sestino Giacomoni (Fi), Federico Mollicone (Fdi), moderati dal giornalista del tg2 Fabrizio Frullani. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli chiuderà la manifestazione ‘Piazza Italia’ giovedì 23 luglio con il tradizionale saluto che da sempre anima la notte di mezza estate.

Cultura, ambiente e geopolitica

Troveranno spazio riflessioni sull’ambiente e la politica, con la presentazione mercoledì 22 luglio dalle 17 del saggio ‘Conservare la natura’ di Francesco Giubilei con l’europarlamentare Nicola Procaccini, e analisi sul modello di sviluppo economico e sulla crisi della globalizzazione con la presentazione giovedì 23 del libro “Babel, ascesa e declino di un mondo globale” di Salvatore Santangelo con Adolfo Urso. Sempre sul tema ambientale, giovedì 23 luglio dibattito “L’ecologia del cuore contro l’ambientalismo della ragione”, introduce Federico Bonesi e partecipano Silvano Olmi, Paolo Giardini, Massimo De Maio, Francesco Greco. In questo contesto non poteva mancare un focus su Hong Kong e sul processo di azzeramento delle libertà politiche e civile da parte della Cina con il premio Notte di Mezza Estate ai ragazzi di Hong Kong con Francesco Todde e Carlo Fidanza.

Volontariato e solidarietà sociale

Da sempre impegnato nel volontariato, anche quant’anno Fratelli d’Italia premia chi si è particolarmente distinto nella promozione della solidarietà sociale. Tra i Premi Notte di Mezza Estate, riconoscimenti verranno consegnati a Irene Merlo vittima di violenza con Maresa Bellucci e Rachele Mussolini; a Sandro Palazzotti, fondatore di Special Olympics Italia con Massimiliano Maselli, Sandro Cochi e Marco Perissa; a Osho (Federico Palmaroli) con Lavinia Mennuni; a Gianluca Ricci, pres. Cuore digitale con Francesco Figliomeni e Antonello Aurigemma; Estate a Emanuele Buffolano per raccolta e consegna pacchi alimentari a soggetti fragili con Sergio Pirozzi e Marco Scurria; a Marino Micich direttore del Museo Storico di Fiume con Chiara Colosimo e Marco Marsilio.

Tradizione popolari

Per la valorizzazione delle tradizioni popolari, ogni pomeriggio dalle 17, spazio quotidiano ai giochi gladiatori per bambini. Il 21 luglio alle 18 si terrà la sfilata con rievocazione storica a cura del Gruppo Storico Romano e alle 21.30 sarà la volta degli stornellatori romani che si sfideranno rievocando un’antica tradizione poetica vernacolare romana. Mentre Il 22 luglio alle 21,30 la serata proseguirà con la musica e le danze della scuola di ballo Magarije Pizzica.

Enogastronomia

Infine, la cucina, rigorosamente a chilometro zero e con il cibo di strada, prescelto dagli organizzatori perché è stato un settore particolarmente colpito dalla crisi economica a causa della pandemia e che ha trovato in Piazza Italia l’occasione per ricominciare.

Tra gli spazi associativi, saranno presenti Fare verde Roma, Modavi onlus, Gruppo storico romano, libreria, Modavi Protezione Civile, Guardia Nazionale Ambientale, Cultura e Identità, Provita.