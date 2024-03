Fuga dal Comune, i nuovi assunti scappano via: ecco l'infornata da 1200 posti

Assunti dal Comune di Roma dopo l'iter di selezioni e concorsi e dimessi poco dopo, a volte anche prima di entrare in servizio. La grande “fuga” dal posto fisso al Comune. Un problema non da poco che sta diventando un caso nelle risorse umane di Roma Capitale.

Ora per superare la crisi di personale c'è la boccata di ossigeno fornita dal concorsone che porterà 1200 nuovi capitolini in servizio

Il caso dell'ultimo concorsone

Il “concorsone” per 1.512 posti totali è stato: 1.050 posti per diplomati (250 istruttori amministrativi, 200 istruttori tecnici, 100 istruttori informatici, 500 istruttori polizia locale) più 420 posti per laureati (100 per funzionario amministrativo, 80 per funzionario tecnico, 80 funzionario educativo, 140 funzionari assistenti sociali, 20 posti per funzionario avvocato) e 42 posti per dirigenti (32 dirigenti amministrativi e 10 dirigenti tecnici). Al momento della stipula dei nuovi contratti da 350 a 600 persone, risultate idonee e, quindi, in graduatoria, al momento in cui sono state convocate “per firmare un contratto a tempo indeterminato” non si sono presentate.

Si tenta il bis

Per l'anno in corso saranno 1176 i nuovi dipendenti previsti negli uffici di municipi e dipartimenti, ma soprattutto nei comandi dei vigili urbani con la Polizia Locale che potrà contare su 800 nuovi agenti che hanno vinto l’ultimo concorso. Resta però la carenza cronica: al Comune di Roma mancano 9mila dipendenti per soddisfare il fabbisogno, gli standard di efficienza e di rapporto numerico con la cittadinanza. Un problema non da poco che è stato più volte sottolineato dai sindacati.

La Uil

“Serve una piano assunzionale straordinario con specifiche deroghe ai tetti di spesa ed immissione di risorse aggiuntive da parte del governo che immetta 3.000 nuove unità entro fine 2024", tuonano dalla segreteria romana della Uil Flp.

Il concorso da funzionario

Una piccola nota di colore è quella relativa all'ultimo concorso da funzionario: per i test è stata affittato un padiglione della nuova Fiera di Roma ma seduti ai banchi c'erano solo 8 persone.