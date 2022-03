Fugge dall’Ucraina e partorisce a Roma: nasce una bambina al San Giovanni

Una donna in fuga dall’Ucraina ha portato una ventata di gioia all’ospedale San Giovanni, con la nascita della sua bambina.

Non un fiocco rosa qualsiasi quello della piccola Maria Luisa che, ignara di tutto è in buona salute e pesa 3.010 grammi, bensì un vero e proprio segnale di speranza : dal reparto di Ginecologia e Ostetricia la comunità ospedaliera si è sperticata in auguri e complimenti alla sua mamma.