Funerali Vittorio Emanuele: Italia Reale piange il “principe perseguitato”

“Italia Reale piange sinceramente il Principe perseguitato. Esiliato bambino, da un regime dalle incerte origini, è stato, poi, perseguitato con l’attribuzione di misfatti mai commessi. ne è sempre uscito pulito ed a testa alta. Rimangono solo le calunnie, impunite, di tutti coloro che, non avendo più nulla da dire all’Italia, sfogano le proprie frustrazioni di scribacchini inutili, asserviti al pensiero unico, imposto dai padroni dei mass media”.

Lo rendono noto il presidente Nazionale, Massimo Mallucci ed il Segretario Nazionale. Angelo Novellino.

“Italia Reale ricorderà sempre il Capo di Casa Savoia come Vittorio Emanuele IV. Come tale ha, infatti, sempre regnato nel cuore degli italiani non immemori e dei giovani che sperano in un futuro migliore, guardando alla Monarchia, per rinnovare stato e società”.