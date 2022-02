Funivia a Casalotti, Meleo: "Il no del Pd è uno schiaffo alla città"

Di Linda Meleo

Guardate a breve cosa accadrà a Parigi. Avrà una funivia per creare un collegamento nella parte sud della città. Nel video del Word Economic Forum, sono descritti i vantaggi: costo limitato per l’investimento, velocità di realizzazione, nessun “consumo di suolo”, sostenibilità.

A Roma, invece, ci muoviamo in senso opposto. Il PD oggi proporrà un emendamento per far sì che in sede di realizzazione del PUMS di città metropolitana, sia cancellata la Funivia Battistini Casalotti.

Il Pd cancella opera già finanziata

Un’opera già finanziata, che potenzialmente può partire subito e dare risposte alla città in tempi brevi rispetto ad altre alternative. Un brutto schiaffo alla città, ai cittadini del quadrante e a chi attende da tempo una risposta per muoversi meglio. Una scelta fatta senza ascoltare i cittadini, basata sul solo pregiudizio politico di cancellare un’opera bandiera della precedente amministrazione. Una bruttissima pagina politica di cui l’attuale maggioranza e il Sindaco Gualtieri dovranno rendere conto alla città. Personalmente, sarà mia cura difendere questo progetto in tutte le sedi possibili. Sono stati peraltro spesi ingenti fondi comunali e tanta forza lavoro per portare avanti la funivia. Chiederemo conto di tutto, carte alla mano. Se questa è la competenza promessa dalla nuova amministrazione, io comincio a essere molto preoccupata per il futuro della città.