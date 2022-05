Fuoco a Monterotondo. Scoppia incendio in una fabbrica di vernici

Paura a Monterotondo, dove è scoppiato un incendio in una fabbrica di vernici. Il rogo sarebbe scoppiato intorno l'ora di pranzo, ma ancora da accertare le cause. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Monte, tre squadre dei Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile.

È scattato così il livello più alto d'allarme nella zona industriale della cittadina a nord di Roma, con una densa nube di fumo nero visibile fino ai Castelli Romani. Proprio i fumi preoccupano i soccorritori che, per precauzione, hanno fatto evacuare le aziende più vicine al capannone, mentre i Vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Un'operazione complicata, visto l'alta infiammabilità delle vernici prodotte dall'azienda.

“È in corso un importante incendio, all'interno di un'azienda che si occupa di produzione di vernici, in zona industriale - ha scritto il primo cittadino del centro abitato di circa 60mila abitanti a nord di Roma - Sono prontamente intervenute squadre dei vigili del fuoco, sono presenti in loco Carabinieri,Polizia Locale e Protezione Civile. Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine, si consiglia inoltre di tenere chiuse le finestre delle abitazioni". Il comune, tramite la Protezione civile, ha fatto poi sapere di essersi “attivato per contattare l'agenzia regionale Arpa Lazio per un monitoraggio e la sicurezza dell'aria". Al momento non si segnalano feriti, se non il proprietario che è rimasto leggermente intossicato.