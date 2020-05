Furgone per sanificazioni fasulle in via del Corso: dentro rifiuti speciali

Un furgone per “sanificazione e disinfezioni” fasulle parcheggiato in via del Corso, dentro però nascondeva chili di rifiuti speciali tra calcinacci e materiali di risulta: 3mila euro di multa al conducente e mezzo sequestrato.

L'intervento degli agenti del I Gruppo Centro, ex Trevi, è avvenuto nel pomeriggio di venerdì. La pattuglia, nel corso degli accertamenti avviati sull'autocarro in sosta d'intralcio, che dalle scritte in risalto sul bianco della carrozzeria faceva presupporre di essere in uso per servizi igienici di pulizia e sanificazione degli ambienti, ha scoperto che invece era adibito al trasporto di rifiuti speciali. Gli agenti, dopo aver individuato il conducente, un trentacinquenne italiano, hanno rinvenuto all'interno del furgone calcinacci e materiali di risulta provenienti da lavori di muratura eseguiti in un vicino negozio.

Il responsabile è stato sanzionato per più di 3mila euro: per la sosta irregolare e per violazione della normativa ambientale relativa al trasporto e smaltimento dei rifiuti, poiché privo del prescritto formulario. Gli operanti hanno anche proceduto al sequestro del mezzo in quanto privo di assicurazione. Ulteriori accertamenti di natura edilizia sono tuttora in corso.