Furti seriali nelle palestre: una coppia di rumeni arrestata dalla Polizia

Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato una coppia di rumeni, accusati di aver messo a segno una serie di furti negli spogliatoi delle palestre del circuito “Virgin Active”. Gli inquirenti hanno scoperto una struttura ben organizzata dedita al furto.

I due sono stati scoperti all'interno di una palestra di via Cina, a seguito di una serie di osservazioni e controlli. La coppia, una donna di 40 anni e un uomo di 38, era in possesso di attrezzi da scasso, 415 euro in contanti, una scheda per l'accesso alla palestra e due bracciali di gomma, sempre legati alla struttura. Nel borsone portato dai due, gli agenti hanno trovato altri 6520 euro in contante, senza saperne spiegare la provenienza.

Le indagini

Indagando, gli agenti hanno scoperto che la coppia di ladri era ben organizzata e operava in tutto il Paese: non solo a Roma, ma anche a Milano, Torino, Brescia, Bergamo e Verona. I due possedevano anche dei documenti falsi e spesso camuffavano il proprio aspetto, così da poter dare una diversa identità alle filiali del circuito bersagliato. L'uomo, in particolare, risultava essere entrato più di 56 volte nelle palestre del circuito in varie province italiane. Secondo gli inquirenti non entrava per allenarsi, ma per fare sopralluoghi e poi mettere a segno i colpi negli spogliatoi. I due rubavano orologi, cellulari, denaro e carte di credito.