Furto in casa del parrucchiere dei vip: sottratti denaro, orologi e gioielli

Una brutta disavventura per Federico Fashion Blogger, al secolo Federico Lauri, da tutti conosciuto come il “parrucchiere dei vip”. Dei ladri sono penetrati in casa sua sottraendo denaro, orologi preziosi, gioielli d'oro e importanti faldoni con documenti contabili della sua azienda, tra cui fatture e registrazioni.

Insomma la Pasqua si è trasformata in un incubo per Federico Fashion Blogger, famoso per le sue partecipazioni a programmi di Real Time e a Ballando con le Stelle. Il furto è avvenuto nella casa di famiglia di Lauri, che si trova ad Anzio e in cui vive ancora sua madre. La donna ha scoperto il fatto quando è rientrata a casa, trovando mobili e armadi rovesciati e svuotati. Federico è accorso a casa di sua madre, che nel frattempo ha fatto intervenire i Carabinieri.

“Un furto strano”

“I soldi, i documenti, tante str***ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse – ha detto su Instagram Federico Fashion Blogger - non l'oro! Mi puzzano questi ladri... Ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi".