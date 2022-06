Gaeta, i preparativi per la festa della Marina. Ecco le spettacolari immagini

Tutto pronto a Gaeta per le celebrazioni della Giornata della Marina Militare. La cittadina marittima si è fatti vestita a tema e tutti i militare hanno dato grande spettacolo.

Dunque, i militare hano avviato i preparativi per le grandi celebrazioni in vista del 160esimo anniversario del legame storico tra la città nel sud del Lazio e la Marina militare italiana, che si terrà venerdì 10 giugno. Per omaggiare questo storico, quanto lungo, legame sentito dalla cittadinanza tutta, Gaeta ospita le unità navali della Marina, oltre al centro mobile informativo, una mostra di modellini e un simulatore di elicottero AB 212. Senza dimenticare la meravigliosa nave Amerigo Vespucci approdata nelle acque.