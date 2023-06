Gambizzano un uomo al Tufello: arrestati due uomini per tentato omicidio

Cinque poliziotti di Verona arrestati per violenze sui detenuti

Il 22 febbraio scorso due persone hanno gambizzato un uomo al Tufello: dopo attente indagini la Polizia è riuscita a rintracciarli e ad arrestarli per tentato omicidio.

Per i due uomini, di 46 e 37 anni, è scattata la custodia cautelare in carcere disposta dal gip. I due si sarebbero presentati a casa della vittima il 22 febbraio scorso, facendosi aprire con una scusa dalla compagna. Una volta aperta la porta, il 46enne e il 37enne hanno fatto irruzione e hanno raggiunto la camera da letto dove l'uomo stava dormendo. Qui hanno aperto il fuoco ferendolo gravemente alle gambe, per poi dileguarsi.

Dopo attente indagini, gli agenti del Distretto Fidene Serpentara sono riusciti a rintracciare i due e ad arrestarli.