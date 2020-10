Garibaldi fu ferito, la statua al Gianicolo abbandonata da due anni: sabato 24 ottobre alle ore 12:00 allo sparo del cannone, flash mob per denunciare lo stato in cui riversa. Il monumento è infatti recintato da un cantiere dal giorno in cui fu colpito da un fulmine.

I partecipanti alla manifestazione deporranno un cuscino di fiori sotto la statua di Garibaldi per “denunciare il degrado in cui si trova da qu, in mezzo ad un cantiere abbandonato”.