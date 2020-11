Gattina incastrata nel motore dell'auto: la piccola salvata dai volontari Enpa

Era rimasta incastrata dentro il motore di un auto parcheggiata in un ospedale privato a Guidonia. Una gattina di due mesi è stata tratta in salvo dai volontari dell’Enpa di Roma.

“Quando sono arrivata sul posto – racconta Sabrina, volontaria dell’Enpa di Roma – mi sono trovata difronte ad una situazione raccapricciante: la piccolina era completamente ustionata, con una frattura al femore. Ho provato a contattare la Polizia Locale di Guidonia e la Asl senza successo. Quindi ho portato subito la micetta dal veterinario. La gattina era completamente sotto shock a causa delle ustioni gravissime ed è stata sedata e stabilizzata. Era ricoperta da almeno due centimetri di olio motore”. La volontaria ha quindi portato a casa con se la micetta per assicurarle un’assistenza h24 e per almeno altri tre giorni provvederà a portarla in ambulatorio per assicurarle le cure necessarie due volte al dì. Prima di un paio di giorni non sarà possibile stabilire se sia fuori pericolo. L’Enpa si è fatta carico di tutte le spese veterinarie per la piccola.

Purtroppo con le rigide temperature dei mesi invernali sono numerosi i gatti randagi o quelli che hanno la possibilità di stare all’aperto che cercano fonti di calore per scaldarsi e proteggersi. Sono tantissimi, infatti, i gatti attirati dal calore del motore spento che vanno a rifugiarsi sotto le macchine, infilandosi addirittura anche all’interno del passaruota, oppure nella marmitta o nel motore stesso. Un habitat che può rivelarsi anche mortale.

Per questo l’Ente Nazionale Protezione Animali lancia un monito a tutti gli automobilisti: fate attenzione prima di accendere il motore e controllate sempre prima di salire in macchina se ci sono gatti nascosti nei dintorni del motore o sulle ruote. Prima di partire date due piccoli colpetti sul cofano dell’auto per fare rumore e sollecitarli a uscire se fossero saliti dentro il motore. Se invece non vi siete accorti di avere un gatto nel motore e siete partiti, potreste sentire dei miagolii provenire dall’interno dell’auto, fermatevi immediatamente, cercate di mettere in sicurezza il gatto e chiamate la Polizia Locale, Vigili del fuoco e associazioni animaliste di zona. Se invece sentite un miagolio in una macchina parcheggiata ma non avete modo di intervenire o di attendere i proprietario dell’auto lasciate almeno un biglietto sulla macchina per avvertire della presenza dell’animale.