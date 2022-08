Giachetti, Italia Viva, a Ferragosto in visita nel carcere di Casal del Marmo

Roberto Giachetti si recherà presso il carcere minorile a Casal del Marmo. Tra i diversi sopralluoghi in programma, nel giorno di Ferragosto sarà nell'istituto romano.

Da sempre sensibile al tema delle condizioni in cui versano le carceri e i detenuti, il deputato di Italia Viva ha scelto il giorno di Ferragosto per fare una visita nell'istituto di detenzione minorile di Casal del Marmo.

"Anche questa di ferragosto – si legge in una nota - sarà una visita per verificare le condizioni in cui, nonostante i continui appelli, vivono tutti gli istituti di pena in Italia, compresi quelli minorili: dal dramma del sovraffollamento passando per la cronica carenza di organico della polizia penitenziaria, fino allo stato di fatiscenza di molte strutture".