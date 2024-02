Giacomino Losi, martedì 6 l'ultimo saluto allo storico capitano giallorosso

I funerali di Giacomo Losi, storico capitano giallorosso, noto come "Core de Roma", si svolgeranno domani alle 15 a Roma. Lo ha annunciato il figlio Roberto sui social.

Previsti centinaia di tifosi giallorossi.

Medaglie d'Oro

"Domani alle ore 15 presso la Parrocchia di Santa Paola Romana in Via Duccio Galimberti 9 a Roma saluteremo il mio papà. Giacomino, con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l'immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia. Roberto", ha spiegato sui social.