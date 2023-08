Giallo a Roma, colonnello austriaco trovato morto nella casa famiglia

Un colonnello dell'Esercito austriaco di 40 anni è morto all'interno di una casa famiglia in zona Prati, a Roma. A chiamare il 112 è stato un suo collega che non lo aveva sentito nel corso della giornata. A trovarlo cadavere il proprietario della casa famiglia: l'uomo era deceduto dietro alla porta di ingresso dell'appartamento.

Sul posto la polizia. Le cause della morte sono in via di accertamento. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

In zona Aurelio

La casa famiglia si trova in via Angelo di Pietro, in zona Aurelio. Sul cadavere non sarebbero stati trovati segni di violenza. Il pm Pietro Pollidori della procura di Roma ha disposto l’autopsia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio, la Squadra Mobile e il medico legale. Il militare si trovava a Roma per un corso di aggiornamento.