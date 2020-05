Roma

Domenica, 3 maggio 2020 - 17:11:00 Giallo in via Fani, uomo trovato morto su un balcone: il corpo carbonizzato Il corpo senza vita notato da dei vicini che hanno notato i piedi di un corpo lungo il bordo del parapetto. Indagini in corso: tutte le piste restano aperte

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato sul balcone di uno stabile in via Fani 60, nel quartiere romano di Trionfale. Secondo quanto si apprende, all'interno dell'immobile ci sarebbe anche una donna, trovata in stato di choc, che sarà ascoltata dagli inquirenti. Al momento, secondo quanto si apprende, tutte le piste restano aperte. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autoscala dopo che alcuni residenti avevano visto su un balcone al secondo piano dell'edificio piedi di un corpo lungo il bordo del parapetto e avvertito un forte odore di bruciato. Durante il sopralluogo delle altre stanze, riferiscono i pompieri, non sarebbero stati rilevati segni d'incendio. Sul posto, oltre ai carabinieri ed il 118, il medico legale e il pm di turno.