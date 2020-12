Gianluca Arrighi al festival del giallo, noir e thriller veneto, Mesthriller

Il Veneto resta giallo. E non per la gestione della pandemia, ma perché i libri gialli sono i protagonisti di Mesthriller, il festival del giallo, noir e thriller, che torna per la sua 5° edizione che quest'anno ospita lo scrittore romano e giurista Gianluca Arrighi.

Nato nel 2016, il festival ideato da Cristina Cama proporrà, dall’8 al 19 dicembre, una quarantina di appuntamenti – rigorosamente online – con le maggiori firme del giallo nazionale e internazionale.

“Ogni giorno – conferma Cama - sul sito www.mesthriller.it e sul canale YouTube collegato pubblicheremo quattro nuovi video, in cui gli autori hanno registrato la presentazione del proprio libro. Durante la Premiére si potrà interagire con noi di Mesthriller e con gli altri spettatori nella chat dal vivo. Molti autori hanno assicurato la presenza durante la prima. Se non si riuscirà a partecipare alla prima messa in onda, abbiamo pensato a una formula on demand: i video saranno sempre disponibili sul sito e sul canale YouTube di Mesthriller e gli appassionati potranno gustarseli quando vogliono”.

Ricchissimo il cartellone – pubblicato integralmente sul sito – con le presenze, già confermate, di autori del calibro di Alexander McCall Smith, Katrine Engberg, Andrea Vitali, Gianluca Arrighi, Roberto Costantini, Luca Crovi, Antonio Fusco, Adriana Pannitteri, Pietro Caliceti, Hanna Lindberg, Rosa Teruzzi, Giampaolo Simi, Valerio Varesi, Alice Basso e tanti altri big della letteratura di genere.

“Siamo grati agi scrittori e alle case editrici, che ci hanno permesso di non annullare questa edizione del festival. Mesthriller – nato su un pianerottolo di casa, a Mestre, tra appassionati del genere, è diventato subito un appuntamento imperdibile nel panorama letterario italiano. Andare online è una sfida che ci permetterà anche di superare i confini mestrini e farci conoscere in tutta Italia. Ma il nostro auspicio rimane sempre quello di poter tornare a organizzare in presenza l’edizione 2021”.

Hanno collaborato alla realizzazione di Mesthriller Piegodilibri.it, Cuore di Carta, La Fiera delle Parole e Voci di Carta. Mesthriller fa parte del palinsesto “Le città in festa” della Città di Venezia.

Info e calendario: www.mesthriller.it