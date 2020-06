Roma

Mercoledì, 3 giugno 2020 - 17:37:00 Gianluigi Paragone, grave incidente in scooter: ricoverato in codice rosso Il senatore ex M5S, ora al Gruppo Misto, è finito contro un'auto in piazza Lauro De Bosis: è al Gemelli con escoriazioni su varie parti del corpo

Lapresse Guarda la gallery Grave incidente in scooter Gianluigi Paragone: il senatore ex Movimento 5 Stelle, ora al Gruppo Misto, intorno alle 15 si è scontrato contro un'auto guidata da una 77enne in piazza Lauro de Bosis, a Roma, nell'area vicina al ministero degli Esteri. È stato immediatamente trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli con escoriazioni su varie parti del corpo. L’episodio è avvenuto intorno alle 15:30 del pomeriggio. Il parlamentare e giornalista non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso.