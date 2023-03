Gianni Morandi, il nuovo disco e il tour nei Palasport: a Roma il 18 marzo

Dopo la sua partecipazione come co-conduttore del Festival di Sanremo Gianni Morandi torna a far parlare di sé con la pubblicazione del suo nuovo disco, “Evviva”, che uscirà il 3 marzo. Il cantante annuncia anche “Go, Gianni, go”, il nuovo tour del cantante emiliano che partirà da Rimini e toccherà altre otto città tra cui Roma: sarà al Palazzo dello Sport dell'Eur il 18 marzo.

Nei concerti del nuovo tour, prodotto da Trident Music e sponsorizzato da Subaru, Zeus Sport e Uniqlo, Morandi porterà alcune delle novità inserite nel nuovo album “Evviva”, alternate ai brani celebri del suo repertorio, come “Fatti mandare dalla mamma” e “C'era un ragazzo che come me”.

Sul palco Morandi sarà accompagnato da una band di 13 elementi, diretti dal maestro Luca Colombo.

Le altre date del tour

I biglietti per i concerti del tour sono già disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Il tour comincerà il 10 marzo allo Stadium di Rimini. Poi il 12 marzo Morandi sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano, un concerto già sold out. Il 15 marzo sarà la volta del Nelson Mandela Forum di Firenze. Dopo la data di Roma, il 23 marzo Morandi esordirà al Pala Alpitour di Torino e il 25 marzo al Palaprometeo di Ancona. Il 28 marzo sarà la volta del Palaflorio di Ancona e infine il 30 sarà la volta del Palasele di Eboli.