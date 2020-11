Gigi Marzullo intervista i protagonisti della storia: il libro verità

Gigi Marzullo intervista i personaggi che hanno fatto la storia della politica e dello spettacolo, della filosofia e dello sport. Ben 365 domande intime e surreali che il conduttore e ospite fisso di Che tempo che fa ha racchiuso nel suo ultimo libro verità dal titolo “Si faccia una domanda”.

“Centinaia di migliaia le mie domande e centinaia di migliaia le domande che avrei voluto fare a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto la storia, della politica così come dello spettacolo, della filosofia così come dello sport – spiega il conduttore –. Ho immaginato di chiedere lumi sull’origine del mondo ad Albert Einstein e di domandare a Cristoforo Colombo se il vero viaggio non è forse quello che si fa prima di tutto con la propria mente. In questo volume ho raccolto 365 domande immaginifiche, rivolte a personaggi eccezionali, testimoni e protagonisti del loro tempo e vissuti in epoche diverse, tra cui quella attuale. Perché non è forse il presente il punto di partenza migliore per indagare il passato e dare inizio al futuro?”.

“Si faccia una domanda”, di Gigi Marzullo, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 5 novembre.