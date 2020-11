Gigi Proietti in lista d'attesa per essere cremato. La Raggi dorme sempre

di Francesco Giro *

È triste e grave che la salma del nostro grande e indimenticabile Gigi Proietti non abbia ancora ricevuto dalla Capitale una degna tumulazione.

Da Il Messaggero apprendiamo oggi che la salma del grande attore è custodita al Verano in attesa di essere trasferita a Prima Porta per la cremazione. Ma il nome di Proietti non risulterebbe neppure nella già lunga lista d’attesa che potrà protrarsi anche fino ad un mese.

Ed ecco allora giungere dai responsabili di un impianto di Caserta l'offerta ai familiari dell'artista di procedere alla cremazione. Sarebbe grave e assurdo che la Capitale non sia in grado - per Proietti come per ogni comune cittadino romano - di garantire una sepoltura tempestiva. E infatti tutti i responsabili delle agenzie funebri protestano e parlano di uno scandalo annunciato e di una palude della Funeraria romana.

Da tre anni nei cassetti della sindaca Raggi dorme un progetto per il potenziamento fino al 66% delle linee di cremazione a Prima Porta, per la realizzazione di un forno al cimitero Laurentino e per l’ampliamento dello stesso cimitero, i cui spazi oggi sono esauriti. Nulla è stato fatto e oggi le famiglie dei defunti romani non sono garantite.

* Francesco Giro, senatore di Forza Italia e Segretario del Senato della Repubblica