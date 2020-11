Gigi Proietti e la foto sul Colosseo, i romani contro il Comune: “Vergognosa”

Gigi Proietti, nel giorno della morte dell'attore esplode la protesta per la foto “orrida” e “striminzita” che il Comune ha scelto di proiettare sul Colosseo e sul Campidoglio. I romani condannano la scelta della Raggi, rea di sfruttare la tragedia per ottenere consensi, e le modalità con cui il sindaco ha fatto riprodurre l'immagine sui monumenti ritenuta non professionale viste le tecnologie odierne.

Sui social da martedì sera è montata la polemica con i romani che non hanno perdonato alla Raggi la proiezione. “Una proiezione orrida, una fotina ed una scritta con un carattere brutto ed illeggibile proiettata malamente sul monumento dei monumenti. Vergognoso – si legge in un post Facebook all'interno di un gruppo di cittadini romani –. La corsa ad ottenere consensi sfruttando il cordoglio della città. Qualcuno ha scritto che questa proiezione è da 'poracci', ma non è da poveracci ma da incolti, presuntuosi ed arruffoni. La corsa a cercare consenso e con l'arroganza dell'ignorante presuntuoso che pensa di poter fare a meno di tutto, della cultura, delle competenze, dei professionisti. Povera Roma, poveri noi. Forse Proietti ci avrebbe riso, io no. Io mi ci incazzo forte, forse perché ho cresciuto generazioni di ragazzi e ragazze che credevano nel valore della comunicazione visiva. La possibilità di accendere a strumenti e software non trasforma in professionisti. Se queste foto faranno il giro del mondo, il mondo ci riderà dietro, ed ha ragione”.

Giovedì i funerali a piazza del Popolo: sarà lutto cittadino

I funerali di Proietti saranno celebrati giovedì 5 novembre, giorno in cui il sindaco Virginia Raggi proclamerà il lutto cittadino. Le esequie religiose di Proietti si terranno nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, alle ore 13, con un massimo di 60 persone all'interno.

Non sarà prevista una vera e propria camera ardente: giovedì il feretro uscirà da Villa Margherita intorno alle 9 e raggiungerà il Campidoglio, dove alle 9:30 dovrebbe tenersi una breve cerimonia. Da lì, il carro seguito da un piccolo corteo di auto dei familiari e degli amici più stretti, passerà per il Brancaccio e raggiungerà il Globe Theatre di Villa Borghese, che verrà intitolato proprio a Proietti. Qui si fermerà si fermerà per circa 45 minuti e riceverà l'omaggio degli artisti, per poi raggiungere la chiesa. Il tutto è stato pensato per evitare assembramenti e avverrà nel rispetto della normativa anticovid.