Gina Lollobrigida, l'addio alla Bersagliera in piazza del Popolo: “Una regina”

Roma dice addio a Gina Lollobrigida, la Bersagliera, la diva del cinema italiano scomparsa a 95 anni lo scorso 16 gennaio. Il funerale si svolge nella Chiesa degli Artisti (delle Chiese gemelle, quella a sinistra). Piazza del Popolo è piena di ammiratori venuti a portare un saluto alla grande attrice. All'arrivo del feretro la gente ha gridato: “Sei una regina”.

Il feretro è giunto nella piazza intorno alle 12,30, salutato da un lungo applauso. Molti i cartelli di saluto. “Gina, sei l'onore e la gloria di tutti gli italiani, che Dio ti abbia in gloria”, dice uno. “Ciao, Gina” dice un altro.

Il saluto dei Bersaglieri

Presenti in piazza anche dei rappresentanti dei Bersaglieri, che al passaggio della bara hanno suonato le loro trombe in segno di saluto. All'ingresso in chiesa è stata apposta un cappello da bersagliere con pennacchio sulla bara. “La porteremo sempre nel nostro cuore” ha detto uno dei militari.

All'uscita dalla chiesa, dopo la cerimonia i Bersaglieri hanno suonato la loro fanfara completa. E poi un altro applauso da parte della folla, con grida: “Evviva, grande”.

L'omelia: “Incontrò Madre Teresa di Calcutta, aiutava i bisognosi

“Oggi siamo tristi - ha detto il sacerdote che sta officiando la cerimonia - ma non siamo disperati. La vita non finisce, si trasforma. Gina ha già visto Dio. Con questi sentimenti di fede, esprimiamo a Gina il nostro ultimo saluto. Questo è il tempo della preghiera, del silenzio".

Il prete ha poi ricordato l'impegno per i più bisognosi portati avanti dall'attrice: “L'incontro con Madre Teresa di Calcutta le ha cambiato la vita. Con grande riservatezza, la incontrava e sosteneva le sue opere al servizio dei poveri. Gina non l'ha mai detto. Ha costruito un ospedale in India e aiutato i bambini in Africa. Ci ha insegnato che l'amore si accoglie non si paga”.

Chi ha partecipato al funerale

In chiesa sono entrate personalità importanti per dare l'ultimo saluto a Gina Lollobrigida. Tra questi il figlio Milko Skofic, il nipote Andrea Piazzolla. E poi il sindaco di Subiaco Domenico Petrini. Del mondo dello spettacolo ci sono Mara Venier, l'attore Daniel McVicar, Giulio Base, l'attrice Barbara Bouchet. E poi l'avvocato Antonio Ingroia, la manager Tiziana Rocca e Vladimir Luxuria.

C'è anche l'ex marito Javier Rigau che, entrendo in chiesa, ha detto: “L'ho amata profondamente, mi ha dato più di quanto le abbia dato io”. All'uscita della chiesa alcune voci hanno gridato contro Rigau: "Buffone, tornatene a casa! Vergogna".

Gina Lollobrigida sarà tumulata a Subiaco.